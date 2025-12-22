19% от електричеството в Европа през изминалия ден е от вятърната енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,1%, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,4% от общото количество електроенергия (1,201 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6% (194 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (56,2 процента), Швеция (45,4 на сто) и Дания (41,5 процента). В България делът е 1,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (467,8 гигаватчаса), Испания (199,4 гигаватчаса) и Швеция (175,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,2 гигаватчаса.