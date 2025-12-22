ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето до Бъдни вечер, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21958626 www.24chasa.bg

19% от електричеството в Европа през изминалия ден е от вятърната енергия

1532
Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,1%, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,4% от общото количество електроенергия (1,201 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6% (194 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (56,2 процента), Швеция (45,4 на сто) и Дания (41,5 процента). В България делът е 1,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (467,8 гигаватчаса), Испания (199,4 гигаватчаса) и Швеция (175,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,2 гигаватчаса.

Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта