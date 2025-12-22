ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

КМГ: За 22-ра поредна година Китай остава лидер по инсталирани ВЕЦ мощности

Снимка: Китайска медийна група

Според последни данни на Китайската асоциация на електрическите предприятия, през първите десет месеца производството на енергия от ВЕЦ-ове в Китай е било 1,13 трилиона киловатчаса, което представлява ръст от 1,6% на годишна база, съобщава КМГ.

Към края на октомври инсталираната мощност на водноелектрическите централи в Китай е достигнала 444 милиона киловата, като страната за 22-ра поредна година остава на първо място в света по този показател.

През периода на 14-ата петилетка (2021-2025), страната е продължила да насърчава оптимизацията на водните енергийни ресурси и развитието на водноелектрическите централи, като навлиза в ключов етап на висококачествена трансформация, насочена към ускоряване на „зеления" преход.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

