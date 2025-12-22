Китай налага мита до 43% на млечни продукти от ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай наложи мита до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от ЕС след 16-месечно антисубсидийно разследване, което засили търговското напрежение между Брюксел и Пекин, предаде The Financial Times.

От Китайското Министерство на търговията заявиха в предварително решение, че е установено, че млечните продукти, внасяни от ЕС, са субсидирани, в резултат на което "китайската промишленост претърпя съществена вреда".

Митата, които варират между 21,9 и 42,7 %, ще влязат в сила от 23 декември.

Разследването на Китай относно вноса на млечни продукти от ЕС, който е основен производител започна през август 2024 г., малко след като разследване на 27-членния блок относно субсидиите доведе до нови мита върху китайските електрически автомобили.

Пекин води разследвания и по отношение на свинското месо и коняка.

Новите мита върху млечни продукти идват на фона на продължаващо напрежение в търговските отношения, които Европа многократно е определяла като "небалансирани".

Пекин многократно е търсил преговори с Брюксел за отмяна на тарифите за електромобили в замяна на обещание за продажба на минимална цена, която да не подбива цените на местните конкуренти. Европейската комисия заяви този месец, че обмисля да предостави така нареченото минимално ценово задължение само на "Фолксфаген", германския производител на автомобили с фабрики в Китай.

Европейски служители, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че Пекин настоява за сделка за целия сектор, а не с отделни китайски компании, което усложнява преговорите.

Последната стъпка оказва натиск върху неспокойния селскостопански сектор в ЕС, който е недоволен от предложените съкращения на схемата за субсидии на блока, търговските споразумения и екологичните регулации.

Според изчисления на Министерството на търговията, почти всички засегнати страни ще бъдат обложени с тарифи от 28,6% или 29,7%.

В списъка на министерството влизат пресни, преработени и сини сирена, както и неконцентрирано мляко и сметана.