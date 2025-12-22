БНБ прие промени в наредбата за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани по Закона за кредитните институции

Българската народна банка прие промени в Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани по Закона за кредитните институции, съобщават от централната банка. Допълненията, приети на заседание на Управителния съвет на БНБ, са свързани с въвеждане на задължение и ред за използване на електронната платформа на Единния надзорен механизъм Information Management System Portal (IMAS Portal).

Промените засягат подаването на заявления, уведомления, представяне и обмен на информация между компетентни органи от една страна и поднадзорни лица и трети страни от друга страна по отношение на процедурите от компетентността на Европейската централна банка за оценка на заявления за издаване на лиценз за банкова дейност или промяна в обхвата му, за издаване на предварително одобрение за придобивания и увеличения на квалифицирани дялови участия в банка, лицензирана в Република България, и за оценка на заявления за одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, пише в съобщението.

От централната банка посочват още, че е предвидено и изменение на разпоредбата, установяваща размера на дължимата надзорна такса за придобиване или увеличаване на квалифицирано дялово участие в кредитна институция, като се въвежда разграничение в зависимост от това дали заявителят придобива пряко или непряко дялово участие.

БНБ съобщава, че управителният съвет на централната банка е приел промени в още две наредби - Наредба № 7 на БНБ от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките и Наредба № 37 на БНБ от 2018 г. за вътрешните експозиции на банките.

Основната целта на промените в Наредба № 7 на БНБ е да се въведат измененията в европейската регулаторната рамка, включително ревизираният подход на Европейската централна банка, в частта, свързана с упражняване на национални дискреции от Република България по Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, пише в съобщението.

Основнaта цел на измененията в Наредба № 37 е подобряване на режима за издаване на одобрения за изключване на експозиции към дъщерни дружества при определяне на общата експозиция на банката към лица по чл. 45, ал. 1 от Закона за кредитните институции, добавят от централната банка.