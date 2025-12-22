ЕК: Наложените от Китай мита върху вноса на млечни продукти от ЕС са неоправдани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз се противопостави на временните мита, които Китай наложи върху вноса на определени млечни продукти от Общността, в рамките на антитръстово разследване на Пекин, чийто заключения Брюксел категорично отхвърля, предаде Франс прес.

По-рано днес Китай обяви, че ще наложи временни мита в размер до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, след приключването на първата фаза на разследване срещу субсидии, което се разглежда като ответна мярка срещу митата на ЕС върху произведените в Китай електромобили, съобщи БТА.

„Нашият анализ показва, че това разследване е основано на оспорими твърдения и недостатъчни доказателства, и че следователно мерките са неоснователни и неоправдани“, заяви днес Олоф Гил, говорител на Европейската комисия по въпросите на търговията.

Временните ставки ще варират между 21,9 и 42,7 на сто и ще влязат в сила утре, обяви китайското министерство на търговията.

Митата засягат редица продукти, включително пресни и преработени сирена, сини сирена и някои видове мляко и сметана, за които Пекин твърди, че се възползват от субсидии, причиняващи значителни вреда на китайските конкуренти.

Според Европейската комисия Пекин планира да приключи разследването си в европейския млечен сектор на 21 февруари, като на тази дата тези мерки може да станат окончателни, като Брюксел прави опити да убеди Китай да се откаже от тарифите.

„Правим всичко необходимо, за да защитим фермерите и износителите от ЕС, както и Общата селскостопанска политика срещу злоупотребите от страна на Китай с търговски защитни мерки“, подчерта Олоф Гил, припомняйки, че ЕК вече е подала жалба в Световната търговска организация (СТО) по този въпрос.

„Това е негативно развитие“ в отношенията между ЕС и Китай, добави Гил.

Китайските власти започнаха официално антисубсидийното разследване през август 2024 г. по искане на Асоциацията на производителите на млечни продукти и Асоциацията на млечната промишленост в Китай.

То последва решението на ЕС да наложи мита върху вноса на електромобили, произведени в Китай, и бе широко възприето като ответна мярка срещу Брюксел.

Миналата седмица Китай обяви, че ще наложи антидъмпингови мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишно антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо.

Новите митнически ставки – вариращи от 4,9 до 19,8 на сто за десетки европейски износители на свинско месо – ще влязат в сила в сряда и ще бъдат в сила пет години, припомня АФП.