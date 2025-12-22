БНБ: Приходите на банките от такси и комисиони растат

Нетният доход от такси и комисиони на банковата система у нас нараства с 9,5 на сто или със 114 млн. лева на годишна база до общо 1,3 млрд. лева към края на месец септември тази година. Това става известно от тримесечното издание на Българската народна банка "Банките в България“, публикувано на сайта на централната банка.

Нетният доход от такси и комисиони заема дял от 21,8 процента в структурата на нетния оперативен доход на банките у нас. Приходите от такси и комисиони бележат ръст от 11,3 на сто на годишна база до 1,7 млрд. лева към края на третото тримесечие на тази година, докато разходите за такси и комисиони нарастват със 17,5 на сто за същия период до 393 млн. лева.

Общият нетен оперативен доход на банковата система нараства с 217 млн. лв. (3,8 на сто) спрямо 30 септември 2024 г. и достигна 6 млрд. лева към края на септември тази година.

Нетният лихвен доход към края на третото тримесечие на тази година възлиза на 4,2 млрд. лева или с 33 млн. лв. (0,8 на сто) повече спрямо същия период на миналата година, а неговият дял в структурата на нетния оперативен доход достига 69,6 процента (71,7 процента към 30 септември 2024 г.). За същия период приходите от лихви нарастват с 93 млн. лв. (1,9 на сто) до 5,1 млрд. лв., а разходите за лихви отчитат ръст от 60 млн. лв. (7 на сто) до 921 млн. лв.

Към 30 септември 2025 г. разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 506 млн. лева, което е с 56 млн. лв. (12,5 на сто) повече спрямо отчетените за деветте месеца на 2024 година.

Административните разходи на банковата система нарастват с 86 млн. лв. (4,8 на сто) спрямо същия период на 2024 г. до 1,9 млрд. лв. В тяхната структура разходите за персонал се увеличават с 89 млн. лв. (8,5 на сто) до 1,1 млрд. лв. Разходите за амортизация се повишават до 245 млн. лв. (от 236 млн. лв. към края на септември 2024 г.).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември 2025 г. възлизат на 3,8 млрд. лв. (3,9 млрд. лв. в края на юни 2025 г.). Техният дял в брутните кредити и аванси на база широк обхват се понижава до 2,3 процента, а на база стеснен обхват – до 2,9 процента (от съответно 2,5 процента и 3 процента в края на юни). През периода юли – септември 2025 г. нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка), представляващи остатъчният кредитен риск в банковите баланси, отбелязаха спад със 160 млн. лв. (8,2 на сто) до 1,8 млрд. лв. Делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси, представен в широкия и в стеснения обхват, към 30 септември е съответно 1,1 процента и 1,4 процента (при съответно 1,2 процента и 1,5 процента в края на юни).

Към 30 септември 2025 г. банковата система отчита печалба в размер на 2,8 млрд. лв., или с 91 млн. лв. (3,3 на сто) повече спрямо реализираната за деветте месеца на 2024 година.