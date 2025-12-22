ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай понижава цените на бензина и дизела

1516
Бензин СНИМКА: Pixabay

Китай ще намали цените на бензина и дизела на дребно от утре, за да отрази последните промени в международните цени на петрола, съобщи в днес най-висшият икономически регулатор на страната, предаде Синхуа

Цените на бензина ще бъдат понижени със 170 юана (около 24,09 щатски долара) за тон, а цените на дизела ще спаднат със 165 юана за тон, съобщи Държавната комисия за развитие и реформи (NDRC).

Трите най-големи петролни компании в Китай - Китайската национална петролна корпорация (CNPC), Китайската петролна и химическа корпорация (Sinopec) и Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC), заедно с други рафинерии, са получили указания да организират производството и транспорта на рафинирани петролни продукти, за да се гарантира стабилно снабдяване.

Съгласно действащия в Китай механизъм за ценообразуване, цените на рафинираните петролни продукти се коригират в зависимост от колебанията в международните цени на суровия петрол.

На фона на свръхпредлагането и геополитическата нестабилност международните цени на петрола се очаква да се колебаят на ниски равнища, сочи анализ на центъра за ценови мониторинг към Държавната комисия за развитие и реформи, съобщава БТА.

