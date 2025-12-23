ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Nissan иска да персонализира аудиото за всеки шофьор

Георги Луканов

[email protected]

1132
Шофьорите могат да го изтеглят приложението "Персонализиран звук" в своята информационно-развлекателна система. Снимка: Нисан

Nissan обещава да пригоди звука към специфичния слух на всеки шофьор въз основа на кратък тест. 

"Персонализиран звук" е името на ново приложение, достъпно за автомобили Nissan и Infiniti. Шофьорите могат да го изтеглят безплатно директно в своята информационно-развлекателна система и да направят прост тест за слуха само за няколко минути.

Тестът включва възпроизвеждане на тонове с различна честота и сила на звука, на които потребителят реагира чрез докосване на екрана според това колко добре ги чува. Въз основа на тези отговори системата автоматично създава персонален звуков профил и настройва десетбандов еквалайзер в диапазона от 50 до 1200 херца.

Nissan се основава на изследвания, че всеки чува различно и че традиционните настройки на басите и високите честоти работят с несъществуващ идеал за средностатистическия слушател. "Персонализиран звук" се опитва да компенсира тези разлики, като подчертава честотите, които даден човек възприема по-зле, докато потиска другите. Подходът напомня на технологията, използвана във висок клас слушалки, където персонализацията въз основа на слуха отдавна е нещо обичайно.

Шофьорите могат да го изтеглят приложението "Персонализиран звук" в своята информационно-развлекателна система. Снимка: Нисан
