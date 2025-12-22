Мартин Димитров: Възможни са технически проблеми след въвеждането на еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България" Мартин Димитров коментира готовността на страната за въвеждането на еврото, рисковете пред икономиката, бюджета, напрежението между държавата и бизнеса, както и международните ангажименти на България.

По думите на Димитров е възможно в първите месеци след въвеждането на еврото да възникнат технически затруднения, но причината за това не е самата валута, а „неадекватната информационна кампания на правителството в оставка".

„Вместо да се отговори на сериозните въпроси и страхове на хората, просто ни уведомиха, че ще влизаме в еврозоната. Това всички го знаем", заяви той.

Според него в средносрочен план приемането на еврото ще бъде положително за страната.

„Сегашната власт направи няколко много глупави грешки. Законът за еврото създаде изкуствени стимули за вдигане на цените още далеч преди влизането в еврозоната", каза той.

По думите му сериозните глоби и разширените правомощия на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията също имат обратен ефект.

„Когато има тормоз над бизнеса, това води до по-високи цени. Конкуренцията и спокойствието на бизнеса свалят цените, а натискът ги вдига – винаги е било така", заяви Димитров.

Той се позова и на данни на Евростат:

„Приемането на еврото влияе под 1% върху инфлацията – средно около 0,3 промила. Аз съм чел всички тези доклади", подчерта Димитров.

По темата за удължителния бюджет и индексацията на заплатите с около 5% Димитров определи решението като компромис.

„Това е компромис за успокояване на напрежението. Да, струва между половин и един милиард лева, но е направен така, че да не създава трудности", каза той.

Според него необходимите средства могат да бъдат осигурени чрез номиналния ръст на икономиката.

„Номиналният растеж на икономиката ще бъде минимум 6,3%, а през 2026 г. – около 7%. Това увеличение е по-високо от ръста на разходите, което означава, че приходите би трябвало да го покрият", смята той.

Димитров защити решението да не се приемат предложените бюджети.

„Неприемането на двата бюджета е добро решение за България. Спасихме страната от сценарий на огромни дефицити и задлъжняване. Говорим за 20 млрд. лева планиран дълг и риск от румънски и гръцки сценарий", заяви той пред NOVA NEWS.

Депутатът настоя и за отчетност за разходването на публични средства.

Мартин Димитров изключи възможността ПП–ДБ да управлява с ГЕРБ и ДПС.

„Борисов и Пеевски създадоха това правителство, което е пълен провал. С тях не можем да управляваме", заяви той.

Според него бъдещето зависи от избирателната активност.

„Най-важното е хората да гласуват. Да има висока активност. Само така може да се прекъсне възпроизвеждането на същия модел."