Европейските борси завършиха първата сесия за седмицата низходящо

Основните европейски борси приключиха първия търговски ден за седмицата със спадове на индексите, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 4,43 пункта или 0,02 на сто до 24 283,97 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 30,31 пункта или 0,37 на сто до 8121,07 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 31,45 пункта или 0,32 на сто до 9865,97 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 0,75 пункта или 0,13 на сто до 586,75 пункта.

Акциите на датската енергийна компания „Йорстед“ (Orsted) поевтиняха рязко, след като Министерството на вътрешните работи на САЩ обяви, че замразява пет офшорни вятърни проекта, които вече са в процес на изграждане, след като министърът на вътрешните работи Дъг Бъргам посочи като причина за решението опасенията на Вашингтон за националната сигурност на страната.

Книжата на компанията загубиха 12,7 на сто от стойността си, а акциите на датския производител на вятърни турбини „Вестас уинд системс“ (Vestas Wind Systems) поевтиняха с 2,7 на сто.

Акциите на френската биотехнологична компания „Абивакс“ (Abivax) поскъпнаха с 15,4 на сто, тъй като корпорацията продължава да привлича вниманието на инвеститорите, допълва Си Ен Би Си. Компанията отказа молба за коментар от американската медия относно слухове за потенциално придобиване от американския гигант „Илай Лили“ (Eli Lilly).

В петък Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (AGCM) приключи разследването си срещу „Стелантис“ (Stellantis) и италианските подразделения на „Тесла“ (Tesla), Би Уай Ди (BYD), и „Фолксваген“ (Volkswagen) за предполагаемо подвеждане на потребителите относно характеристиките на техните електромобили.

Акциите на „Стелантис“ поевтиняха с 4,6 на сто в края на днешната търговия, пише БТА.

По-рано днес италианският антимонополен регулатор глоби „Епъл“ (Apple) с 98,6 млн. евро (115 милиона долара) за предполагаема злоупотреба с господстващото им положение на пазара чрез своя магазин за приложения „Ап Стор“ (App Store).

Цената на златото и среброто също поскъпнаха до нови върхове днес. Цената на жълтия метал се повиши до рекордните 4459,70 долара за тройунция, а тази на среброто – до 68,99 долара за тройунция в ранната сутрешна търговия, преди да отстъпи от това рекордно равнище по-късно през сесията. Цените на двата метала са се повишили съответно с близо 70 и 128 на сто от началото на годината.

Други данни, изнесени днес, показват, че икономиката на Великобритания е нараснала с 0,1 на сто през периода юли–септември, което потвърждава забавянето на темпа на растеж през третото тримесечие на годината.

Националната статистическа служба на страната съобщи, че икономическата активност е отслабнала спрямо предходните месеци, след като кибератака срещу автомобилния производител „Джагуар Ленд Роувър“ (Jaguar Land Rover) е засегнала производствения сектор. Данните показват, че производството е допринесло отрицателно за растежа, като особено силен е бил спадът в автомобилната индустрия.

Отделни данни, изнесени от статистическата служба на страната, показват също, че британските домакинства са спестили по-малко през периода юли-септември тази година, тъй като са усетили последствията от по-високите данъци, но въпреки това са увеличили разходите си, което потвърждава забавянето на икономиката.