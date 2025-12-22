Имало идея Цънцарова да е част от “120 минути”, тя обаче обяви, че е свалена, и Би Ти Ви го направи (Обзор)

Не толерираме опитите да ни превръщат в политически инструменти, обяви Ханс Мар от компанията собственик СМЕ

Рубрика в “120 минути” при Светослав Иванов, разширен вариант на публицистичното предаване “Защо” с въпроси не само към министри, но изобщо към политици и власт, която и да е тя, собствен подкаст - тези

три предложения от Би Ти Ви обмисляли да обсъдят

с Мария Цънцарова в понеделник в 13 часа. Според източници от медията самата водеща в петък е помолила разговорът за бъдещето да бъде отложен след емоциите след ефира в “Тази сутрин”, обявяването от парламентарната трибуна на лидера на ДБ Ивайло Мирчев, че е свалена от екран, и свикания привечер митинг пред телевизията.

В същия ден откъм Би Ти Ви излезе съобщението, че няма уволнение, а ще се смени форматът на сутрешния блок. В петък вечерта Светослав Иванов дал идея пред мениджърския екип Цънцарова да получи свой сегмент между половин и един час в “120 минути” в неделя, но не е ясно дали неговото предложение е стигнало до журналистката. “24 часа” опита неуспешно да се свърже със Светослав Иванов за потвърждение.

Пак неофициално откъм Би Ти Ви описват, че въпреки категоричното мнение на собствениците на медията - чешката компания CME - част от фонда PPF, че Мария Цънцарова е нарушила журналистическите стандарти и трябва да напусне, мениджърският екип в София ѝ е дал втори шанс с насрочената за 13 часа среща.

В понеделник сутринта обаче ситуацията е била неочаквана за шефовете в Би Ти Ви. В студиото на “Тази сутрин” седна Росен Цветков. Златимир Йочев се оказа в платен отпуск и в чужбина, а Мария бе показана на запис в интервю със Соломон Паси - очевидно взето преди дни.

Последен от гостите при Цветков влезе Мартин Атанасов, създател на интерактивната карта “Черна писта” и най-младият Будител на годината в историята на наградите. И след като си говориха за катастрофите, в края на разговора той обясни, че излизането на младото поколение на площада е свързано

“с едно кипване, с едно преливане на чашата”

Затова поднесе “малко символично подаръче” на Цветков - кутия, в която бе чаша с надпис на английски “Време за истинска промяна”. Същата чаша самата Цънцарова постави пред себе си в ефир на 10 декември - деня на големия протест, а малко след това чашата изчезна от студиото.

30 минути след гостуването на Атанасов Цънцарова обяви в социалните мрежи, че е свалена от ефир.

Час след нейното съобщение от Би Ти Ви в официално и дълго изявление обясниха причините, довели до уволнението на журналистката.

Впрочем този ход се очакваше още в петък след среща на журналистите в нюзрума на телевизията. Тогава от Би Ти Ви категорично отрекоха, обяснявайки, че обмислят нов вариант на “Тази сутрин” и активно разговарят с Цънцарова за други възможности за тв изява.

Според ръководството на Би Ти Ви в петък били обсъдени “множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията”. От Би Ти Ви описват, че е предлаган изцяло нов и разширен обхват на предаването “Защо?”, в рамките на който водещият да има възможност “да поставя критични въпроси не само към изпълнителната власт, но и към представители на всички власти и институции в страната с цел представяне на всички гледни точки - основна мисия и цел на bTV”. И допълват: “Плановете включваха и създаването на собствен дигитален подкаст, воден именно от Цънцарова”.

Преговорите е трябвало да приключат в понеделник в 13 ч, когато е била насрочена нова среща между ръководството и журналистката. Тя обаче избързва с публикацията си във фейсбук.

“Избора на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионален и в пълно нарушение на доверието. Аз лично бях организирал среща с нея за 13,00 часа днес (понеделник - б.р.), за да разрешим ситуацията и да ѝ предложим ясни професионални и редакционни опции, както и път напред. Като главен изпълнителен директор и журналист с международен опит с десетки години в бранша считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога”, казва в изявлението Ралф Бартолайт, който ръководи “Би Ти Ви Медия груп” от януари 2023 г.

“Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити - явни или скрити, нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти”, е мнението и на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на СМЕ - чешката компания - собственик на медията.

Телевизията описва нарушенията на Цънцарова, след които очевидно идва решението за уволнение - и с изразяване на политическите си предпочитания, и с появата ѝ в ефир с брандирана чаша “с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания”, и с коментари срещу прекия си ръководител. Според изявлението тя сама е взела решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което е закъсняла новинарската емисия.

“Напълно разбираме чувствителността в страната и по-широкия политически контекст в България. Въпреки това bTV няма да съобразява - и никога няма да съобразява - своето новинарско отразяване, за да служи на една-единствена политическа гледна точка или програма”, казва Ралф Бартолайт.

Междувременно във фейсбук журналистът

Стоян Георгиев обяви, че като подкрепа към Мария

Цънцарова напуска телевизията и си търси работа дори като електротехник. Той е брат на Анна Цолова, която преди години също беше водеща на “Тази сутрин” и при поредно политическо напрежение си тръгна от Би Ти Ви заедно с Виктор Николаев.