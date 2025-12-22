Водата поскъпва в повечето региони у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От поскъпване с 14% до поевтиняване с 12%. В тези граници ще са промените на цената на водата на различни места в страната, реши днес КЕВР.

В София от Нова година цената ще скочи с близо 12%.

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е с 4,8%. В Разград кубик вода ще струва 6,33 лева, като одобреното поскъпване за догодина е с 1,1%.

В Шумен цената е 5,96 лева, но тук има намаление.

Най-голямо е поскъпването за Кърджали - почти 14%, но цената на кубик остава по-ниска от рекордните стойности - 5,19 лева.

В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

По-евтина вода ще плащат в Ямбол - намалението е почти 12%, кубик ще струва 4,52 лева, съобщи БНР.

Във Враца цената ще е 5,48 лева, като поскъпването е с 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването - с 8,8%, в Габрово - 4,93 лева, като поскъпването е с 8,4%, във Варна ще е 5,92, или поскъпване с 6,6%, в Бургас - 5,28 лева, или поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 лева - увеличение от 4%.