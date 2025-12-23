Цената на златото и среброто постави нови рекорди, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

На борсата „Комекс" (Comex), която е подразделение на Нюйюркската стокова борса, през нощта фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. поставиха нов рекорд, преминавайки прага от 4500 д. за тройунция, след като ден по-рано бе преминът прагът от 4400 долара. Към 9:35 ч. българско време благородният метал се котира за 4516,90 д. за трийунция или повишение с 1,06 на сто след максимума от 4530,80 д. за тройунция, сочат данни на борсовата платформа.

Фючърсите на среброто с доставка през март догодина също отбелязаха нови рекордни стойности, преминавайки прага от 70 долара за тройунция. Към 9:35 ч. българско време котировките леко отстъпиха до 69,445 д. за тройунция след максимума от 70,155 д. за тройунция в по-ранната търговия.