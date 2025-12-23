Цените на петрола са стабилни в азиатската търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия днес, след като в предходната сесия скочиха с над 2 на сто, а САЩ обявихга, че може да продадат конфискувания венецуелски петрол. Същевременно нападенията срещу руски танкери и пристанищни съоръжения засилват страховете от смущения в доставките, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Петролът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, поевтиня с 6 цента или 0,1 на сто до 62,01 долара за барел, след като вчера отбеляза най-силния растеж от два месеца.

Американският West Texas Intermediate загуби 9 цента или 0,16 на сто до 57,92 долара за барел след най-голямото повишение на цената от 14 ноември.