Регионалното министерство: Няма да се вдига цената на водата в страната

Водните оператори в страната, които са част от системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), няма да повишават цената на водата, се казва в съобщение на МРРБ. Това се отнася за почти всички водни дружества в страната. Изключението е за "Софийска вода", чийто концесионер е френската компания "Веолия". Там увеличението е с 12%.

"Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната", посочват още от министерството.

"ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна", казват от МРРБ.