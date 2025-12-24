Електрическите коли губят големи количества енергия при зареждане

Швейцарският автомобилен клуб TCS проучи подробно енергийната ефективност на електрическите автомобили по време на зареждане, с тревожни резултати. Данните, събрани между 2022 и 2025 г., показват, че средно 11 процента от консумираната енергия се губи при зареждане с конвенционални стенни зарядни устройства с мощност 11 kW, които се използват от много шофьори на електрически автомобили.

Екстраполирано към годишен пробег от 15 000 километра, това съответства на пробег от 1637 километра, които са платени, но загубени и неизползвани.

TCS и нейните партньори тестваха 26 електрически коли с пробег под 30 000 километра. Количеството енергия, постъпващо от електрическата мрежа, беше сравнено с енергията, която по-късно може да се използва от батерията. Измерванията бяха проведени и при температури около 23 градуса, т.е. при условия, при които батериите би трябвало да работят особено ефективно.

Данните, изчислени от TCS, дават средна обща ефективност от 89 процента. Загубите на енергия по време на зареждане се състоят от два основни фактора. Първо, преходът от променлив ток към постоянен ток представлява около 7 процента. И второ, вътрешните процеси в батерията, като например управлението на температурата, отнемат около 4 процента.

Интересното е, че има значителни разлики между отделните модели. Общата ефективност на тестваните електрически модели е била между 84 и 93 процента. Или, преобразувано в пробег, загуба от 1087 до 2359 километра годишно. Въпреки това проучване и загубите при зареждане на електрически автомобили, TCS подчертава, че на практика електромобилите все още постигат значително по-висока обща ефективност от коли с двигатели с вътрешно горене.