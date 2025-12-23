2026-а е последната година и за Ford Kuga

Ford продължава необичайната си стратегия в Европа, която вече доведе до спирането на производството на популярни модели като Fiesta, Ecosport и Focus, без обявени наследници.

Следващият в списъка за спиране от производство е един от най-популярните SUV модели на Стария континент - Kuga, който ще напусне производствените линии в края на следващата 2026 г.

Според германски медии, Ford вече е спрял производството на Escape, който всъщност е американската версия на Kuga. Този компактен SUV е сглобяван във фабрика в Луисвил (Кентъки) и няма да получи наследник. На негово място на производствената линия идва нов пикап.

Очаква се същата съдба да сполети и европейския Kuga, който в момента е в третото си поколение. По този начин популярният SUV се превръща в поредна жертва на стратегията, разработена от главния изпълнителен директор на Ford - Джим Фарли. Тя вече доведе до изчезването на множество модели, които трябваше да бъдат заменени от високопроизводителни и "по-забавни" за шофиране модели, както Фарли обяви преди две години.

След спирането на производството на Kuga, американската марка ще остане на Стария континент само с два леки модела с двигатели с вътрешно горене - Puma и Tourneo. Мястото на Kuga ще бъде заето от дългоочаквания Explorer EV.

Този електрически модел разчита на багажник от 536 литра, по-модерен дизайн, усъвършенствана технология в кабината и пробег от 600 километра, за да привлече купувачи.

Kuga все още е изключително печеливш модел за американския производител, с марж на печалба от 8%