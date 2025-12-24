ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът на Полша иска Пламен Андреев

Mercedes плаща 120 млн. долара в САЩ за манипулиране на данни за вредни емисии

Георги Луканов

Последният Mercedes G-Class. Снимка: Mercedes

Компанията Mercedes-Benz обяви, че ще плати общо 120 милиона долара в няколко американски щата, защото е имала софтуер в моделите си за манипулиране на данни за емисиите на отработени газове - подобно на скандала "Дизелгейт" с Volkswagen.

Компанията се е споразумяла с американски адвокати да уреди екологични съдебни дела, свързани с нейните дизелови автомобили BluTEC технология, които някога бяха рекламирани като "най-чистите и най-модерни дизелови автомобили в света".

Съгласно обявеното споразумение, Mercedes ще продължи програмата си за преоборудване на колите с одобрен софтуер за емисии, което ще доведе до десетки милиони долари непланирани допълнителни разходи.

Подчертава се, че тези разходи няма да повлияят на крайния доход на дружеството, защото "е направен достатъчен резерв за разходите по цялото споразумение".

