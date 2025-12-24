Volkswagen спира продажбите на електрическия ван ID.Buzz в САЩ през 2026 г.

Volkswagen обяви, че ще спре продажбата на електрическия си ван ID.Buzz в САЩ през 2026 година.

"След внимателна оценка на настоящите условия на пазара на електрически превозни средства, вземаме стратегическо решение да не продължаваме производството на модела MY26 ID. Buzz за американския пазар", обявиха от компанията.

С този подход, казват те, искат по-ефективно да фокусират ресурсите си върху текущите наличности и поддържането на резултатите от продажбите на дребно за останалата част от моделната 2025 година, което би трябвало да положи основите, докато се подготвят за прехода към моделната 2027 година.

Както при повечето марки, и в случая с VW, цената на електрическите модели са основният проблем. Оригиналният VW Bus се превърна в културна икона не само заради дизайна и гъвкавостта си, но и защото беше евтин, семпъл и достъпен. Модерният електрически ID. Buzz пристигна в САЩ с цени, които го издигнаха далеч над това, което много носталгични купувачи очакваха или бяха готови да платят.

Засега ID. Buzz не е официално спрян в Америка, но бъдещето му определено изглежда несигурно. Ако се завърне през 2027 г., Volkswagen ще трябва да намери начин да го предложи на значително по-добра цена.

От друга страна, в Европа ID.Buzz е много по-популярен. Така, с дял от 22,5 процента в сегмента на леките търговски електрически превозни средства, ID.Buzz е на първо място, като продажбите на този модел през първата половина на 2025 г. в Европа са се увеличили с цели 70 процента в сравнение с 2024 г. До момента тази година Volkswagen е продал около 42 000 бройки от този модел, което го прави един от най-популярните електрически модели на марката. Най-голямата причина за слабите продажби в САЩ е голямата ценова разлика, която е повлияна от високата цена на транспорта.