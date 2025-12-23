Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 27 евро за мегаватчас

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,345 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 27,265 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 287,267 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 23 декември, е 62,83 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 62,800 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 62,83 лева за мегаватчас.