ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски дипломат: Иран има неотменимо право да поддъ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21966124 www.24chasa.bg

Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 27 евро за мегаватчас

876
Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 27 евро за мегаватчас. Снимка: Архив Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,345 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 27,265 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 287,267 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 23 декември, е 62,83 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 62,800 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 62,83 лева за мегаватчас.

Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 27 евро за мегаватчас. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта