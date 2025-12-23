Глоба за авиопревозвач от над 255 млн. евро за злоупотреба с господстващо положение

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (AGCM) обяви, че е наложила глоба в размер на над 225 млн. евро на ирландския нискотарифен превозвач „Райънеър" (Ryanair) за злоупотреба с господстващо положение, тъй като авиокомпанията е възпрепятствала достъпа на туристическите агенции до нейните услуги, предаде Франс прес.

Авиокомпанията е „приложила злоупотребяваща стратегия", насочена към затрудняване на туристическите агенции да комбинират полети на „Райънеър" с други услуги от април 2023 г. до април 2025 г., се посочва в изявление на италианския регулатор, предаде БТА.

Според антимонополния орган тази стратегия е имала за цел „да блокира, възпрепятства или направи по-трудна, а в някои случаи и да оскъпи (в икономически или технически план), резервирането на полети на неговия сайт (ryanair.com) от страна на туристическите агенции". Това се отнася както за комбинирането на полети на „Райънеър" с други авиокомпании, така и с туристически и застрахователни услуги, обяснява регулаторът.

„Тези практики са подкопали способността на туристическите агенции да закупуват билети за полети на „Райънеър" и да ги комбинират с други авиокомпании и/или с допълнителни туристически услуги, като по този начин е била намалена пряката и непряката конкуренция между агенциите", подчертава Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия.

През 2019 г. нискотарифният превозват вече беше глобен с 3 милиона евро в Италия за политиката си на таксуване на ръчен багаж, но впоследствие санкцията беше отменена от административен съд, припомня АФП.