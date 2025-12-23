2026 г.: минаваме на китайски коли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Могъщи европейски дилъри вече с охота предлагат и азиатските модели

Плавният растеж на китайските марки на европейския пазар е напът да се ускори значително. Това е така, защото най-големите европейски търговски групи решиха да си партнират усилено с новодошлите от Поднебесната империя. Означава ли това, че в скоро време всички ще караме китайски коли?

Възходът на китайските автомобилни марки в Европа вече не е просто тенденция, а фундаментална промяна. Този сценарий беше прогнозиран през последните 10-ина години, но все не случваше.

Сега обаче за по-малко от година

пазарният им дял почти се удвои,

достигайки 5,3% през първите девет месеца на 2025 г. и дори 7,4% през септември. Водени от марки като MG, BYD и Omoda, китайските компании набират популярност със значително по-бързи темпове - тенденция, която експертите прогнозират, че ще продължи в дългосрочен план. И тя само ще се ускорява допълнително. Защото големите европейски търговски групи ясно са разбрали, че е по-добре да се яхнат на тази вълна, отколкото да бъдат отнесени от нея.

BYD все още няма официален вносител в България.

Според проучване на консултантската фирма ICDP, публикувано от Automotive News Europe, по-голямата част от петдесетте най-големи европейски търговски групи

вече предлагат поне една китайска марка

Средно всяка група е добавила по една допълнителна марка към портфолиото си годишно, а понякога и 3-4.

Начело на класацията е швейцарската компания Emil Frey, европейският лидер, който вече дистрибутира и Chery, Xpeng и GWM. Преди почти три години именно Emil Frey официално пое дистрибуцията на марките на Renault Group в България.

Шведската компания IA Hedin Bil, трета в класацията, предлага BYD, Hongqi и Xpeng. Дори групи със силен премиум фокус като Penske Automotive отварят няколко дилърства на Geely и Chery.

Защо има такъв интерес от страна на големите търговци на дребно?

Отговорът е двоен: печалба и благоразумие

Търговските групи го виждат както като нов източник на приходи, така и като начин да се защитят от потенциални спадове на пазара.

Ако китайските марки спечелят позиции, това неизбежно ще бъде за нечия сметка според консултантската фирма ICDP. Следователно, дистрибуторите не искат да останат зависими от утвърдени европейски производители, чиито маржове са под натиск. Неизбежно е, че и техните собствени маржове ерозират. Добавянето на китайски марки им позволява да ребалансират портфолиата си и да привлекат клиенти, които са по-чувствителни към съотношението оборудване - цена, отколкото към престижа на марката.

Това развитие се случва в контекста на силна консолидация в сектора. 50 от най-големите европейски дистрибутори вече представляват 15% от общите продажби в сравнение с 10% през 2013 г. ICDP прогнозира, че те биха могли да контролират една четвърт от пазара до 2030 г. отчасти благодарение и на китайските марки.

За марките от Китай работата с тези европейски групи е реална възможност, тъй като те са мощни партньори за ускоряване на навлизането им на пазара. С все по-конкурентни продукти, често електрически и добре оборудвани, те са привлекателни за дилъри, които вече имат мрежа и разнообразна клиентска база.

По този начин BYD е регистрирала над 120 000 продажби в Европа за девет месеца, което представлява увеличение с над 300% за една година. Дистрибуторите виждат това като обещание за бърз растеж и комфортни маржове в сегмент, където търсенето продължава да е фрагментирано и където цената остава основната пречка за покупка.

Тази промяна не предвещава непосредствено китайско господство, но разкрива структурна промяна в европейския автомобилен пейзаж. Залогът на големите дистрибутори е да си осигурят място на масата независимо от произхода на утрешните победители. За мнозина вече няма съмнение, че китайските марки ще бъдат постоянен елемент на европейския автомобилен пазар.

Кои китайски марки се продават в България

Geely с марките Omoda и Jaecoo: най-новите китайски попълнения на българския пазар.

Lynk&Co: популярна марка с хибридните си и електрически кросоувъри.

Great Wall: Произвеждат както пикапи, така и SUV модели. Твърди се, че през лятото може отново да се сглобяват в прашасалия завод в Баховица.

Haval: SUV модели от Great Wall Motor.

BYD: известни с електрическите си автомобили в Европа. Очаква се дебют в България в началото на 2026-а.

MG: С китайска собственост бившата британска марка MG предлага различни модели, включително електрически. Очаква се официален вносител у нас да се появи през 2026-а.

FAW, Foton, Bestune/Besturn, Seres, Voyah, Exeed, Changan/Exeed/ AVATR, DFSK и JAC - тези марки се предлагат в България чрез по-малки вносители, независими дилъри или паралелен внос.

Модели на Great Wall може отново да се сглобяват в завода в Баховица през лятото.

Кои модели стават изцяло електрически догодина

Автомобилната индустрия преминава през бурен период на изцяло електрически преход. В морето от електрически иновации има емблематични модели като Renault 4 и 5 или Nissan Micra, чиито имена предизвикват истинска носталгия. Но това не са единствените автомобили, които получават изцяло електрическо задвижване. Редица други известни модели ще последват тази тенденция следващата година.

Френската марка Alpine обяви, че производството на второто поколение A110 ще приключи в средата на 2026 г., след като бяха произведени близо 30 000 бройки. Наследникът ще пристигне в края на 2026 г. или началото на 2027 г. и ще бъде базиран на новата високопроизводителна електрическа платформа Alpine, което означава, че A110 ще се превърне в електрически спортен автомобил.

Renault Twingo e петият електрически автомобил в офертата на френския производител наред с Megane, Scenic и R4 и R5

и е първият изцяло на ток при най-малкия клас

Twingo би трябвало да предлага същото пространство и оборудване като Clio, и всичко това на цена под 20 000 евро. И с електрическо задвижване, което би трябвало да се конкурира с китайците.

Renault Twingo възкръсва като евтин електрически автомобил.

С цена под 20 000 евро той ще може да се конкурира с многобройни китайски представители, като например по-евтиния, но и със 17 сантиметра по-къс Leapmotor T03 за 18 990 евро или с 21 сантиметра по-дългия BYD Dolphin Surf за 19 490 евро, както и с бъдещи съперници като Volkswagen ID.1 и Kia EV1.

Следователно, Twingo би трябвало да се превърне в един от най-продаваните електрически автомобили на пазара.

Porsche се сбогува с емблематичните си спортни бензинови двигатели в Cayman и Boxster, като се насочва към създаването на нов електрически спортен автомобил, чието пускане на пазара е планирано за 2026 г.

През последните седмици Porsche донякъде охладня в любовта си към електрическата енергия поради намаляващите печалби, но проектът остава активен въпреки забавянето на пускането на пазара на някои електрически модели поради по-слабото търсене.

Скорошни шпионски снимки на електрическия Cayman показват по-широко купе с фарове в стил Taycan/Macan и задна светлинна лента по цялата широчина. Има вероятност Porsche да предлага версии с конвенционален двигател с вътрешно горене в допълнение към електрическата версия. Германската марка казва, че ще адаптира предлагането към пазарното търсене.

Легендарната емблема GTI на Volkswagen навлиза в електрическата ера с първия сериен модел - ID. GTI, който ще бъде пуснат в Европа през 2026 г. Базиран на концепцията ID.2all, той обещава компактен, достъпен спортен хечбек, който пренася класическия GTI характер в електрически пакет. Това ще бъде въведението към по-широка гама електрически GTI, тъй като се очаква напълно електрически Golf от девето поколение до края на десетилетието, а след това ще последва и GTI вариант. Според главния изпълнителен директор Томас Шафер това ще отбележи началото на “цялата моделна група GTI.

Разработката вече е в ход, а инженерите са фокусирани върху запазването на игривата, завладяваща динамика на шофиране, която винаги е правила GTI автомобилите любими сред ентусиастите на бензиновите двигатели.

Въпреки че Mazda успешно се движи по две писти от години с електрифицирани модели, както и с нови поколения бензинови и дизелови двигатели, новата “шестица” се превръща в изцяло електрически модел. Решението, което остави мнозина в недоумение, изобщо не е спорно за японците. Те твърдят, че с Mazda 6е не само са изпълнили бюрократични формалности

и са избегнали плащането на глоби за прекомерни емисии на CO2,

но и искат да покажат мускули и да премерят сили с модели като Volkswagen ID.7 и Tesla Model 3.

Електрическата Mazda 6 вече е налична в две версии: стандартната е оборудвана с литиево-желязно-фосфатна батерия с капацитет 68,8 kWh, което е достатъчно за пробег от 479 км (WLTP). Задно разположеният електродвигател в този случай генерира 258 к.с. и 300 Нм, а ускорението от място до 100 км е за 7,6 секунди. Моделът Long Range има по-голяма литиево-никел-манганово-кобалтово-оксидна батерия с капацитет 80 kWh, която увеличава пробега с допълнителни 73 километра.

Новата Mazda 6е

Първият изцяло електрически модел Range Rover също ще се появи следващата година. Този високопроизводителен SUV на ток, който може да се справя с всякакви терени, в същото време ще предлага и целия лукс и комфорт, които собствениците му обичат. Предварителните данни сочат реален пробег от около 480 км.

Интериорът ще е със същото луксозно усещане като при другите Range Rover, но няма седемместна опция. Вероятно ще струва около 170 000 евро.