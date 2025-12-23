НСИ: Най-много са поскъпнали жилищата в Ст. Загора, София и Варна

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3,8 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (второ тримесечие на 2025 г.), съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ). Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+7,2 на сто), следван от градовете София (+5,3 на сто) и Варна (+5,2 на сто). Намаление е регистрирано в град Пловдив (-0,1 на сто).

През третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната се е увеличила с 15,4 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2024 година.

Справка в НСИ показва, че през третото тримесечие на миналата година цените на жилищата са нараснали с 3,9 на сто спрямо предходното и с 16,5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2023 година.