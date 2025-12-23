Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета

Държавен вестник обнародва приетия от Народното събрание Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Удължителният закон за бюджета е обнародван в днешния официален брой 113 на ДВ.

Законът бе приет на първо и второ четене на 17 декември. Депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. „За" този текст гласуваха 183 народни представители, трима бяха „против", нямаше въздържали се.

Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи през следващата година до приемането на държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца, при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. При изпълнението на този закон се прилагат правилата за превалутиране от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г. с изключение на параграфи 6, 7 и 8, свързани с таксата за битови отпадъци, които влизат в сила от 19 декември 2025 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се регламентират условията за прилагане на специални режими за облагане с данък за малки предприятия както за лицата, установени на територията на страната, така и за тези, които са установени на територията на друга държава членка. Измененията предвиждат малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на България, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, съобщи БГНЕС.