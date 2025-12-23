България водеща в ЕС по ръст на продажбите на хибриди

България е водеща държава в Европейския съюз по темп на нарастване на продажбите на нови хибридни автомобили през първите единадесет месеца на годината. Това сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители. Те показват, че регистрациите на този тип автомобили са се увеличили с почти 95% у нас, като хибридите вече заемат около 4% от автомобилния пазар.

На ниво Европейски съюз общите продажби на нови автомобили отбелязват умерен ръст от 1,4% за периода януари–ноември 2025 г. спрямо същия период през 2024 г.

Към края на ноември електрическите автомобили, които се движат изцяло на ток формират 16,9% от всички нови регистрации в съюза. Това е значително увеличение спрямо 13,4% за предходната година. Хибридните модели затвърждават позицията си на най-предпочитан модел на придвижване с пазарен дял от 34,6%. За сметка на това бензиновите и дизеловите автомобили заедно държат 36,1% от пазара, при 45,8% през същия период за предходната година.

В рамките на ЕС през първите единадесет месеца на годината са регистрирани общо 1 662 399 нови електромобила. Най-големите пазари, които концентрират 62% от продажбите на електрически автомобили, отчитат стабилен растеж. Германия води с увеличение от 41,3%, следвана от Белгия (с 10,2%), Нидерландия (с 8,8%) и Франция (с 9,1%).

Регистрациите на хибридни автомобили в ЕС достигат 3 408 907 превозни средства.

В същото време бензиновите автомобили продължават да губят позиции, като регистрациите им в ЕС намаляват с 18,6%. Всички основни пазари отчитат спад, като най-силно засегната е Франция (с 32,1%), следвана от Германия (с 22,4%), Италия (с 17,4%) и Испания (с 14,6%).

В България отчита пазарът на хибридните автомобили също отчита осезаем ръст. Общите продажби достигат 45 212 броя, което представлява увеличение от 12,4% спрямо реализираните 40 210 продажби за същия период на миналата година.

Регистрациите на изцяло електрически автомобили нарастват с 56,7% и достигат 2184 броя, при 1394 регистрирани предходната година. Още по-силен е интересът към хибридните модели, чиито продажби почти се удвояват с ръст от 94,7%. Благодарение на това увеличение България заема водеща позиция в ЕС по темп на растеж в този сектор.