Цените на българския износ са нараснали с 6,6 процентни пункта, а на вноса с 2,7 процентни пункта

Общият индекс на цените на износа през третото тримесечие на 2025 г. е 100 процента, което е с 6,6 процентни пункта увеличение спрямо същия период на предходната година, показват публикуваните данни от Националния статистически институт (НСИ) . Общият индекс на цените на вноса за периода е 98,2 процента, което е с 2,7 процентни пункта увеличение спрямо същия период на 2024 година, предаде БТА.

Справка в НСИ показва, че през третото тримесечие на 2024 г. общият индекс на цените на износа е бил 95,4 на сто и е отбелязал увеличение от 4,8 процентни пункта в сравнение със същия период на предходната година, а общият индекс на цените на вноса за периода е бил 96,6 на сто, което е било с 2,4 процентни пункта над нивото от трето тримесечие на 2023 година.