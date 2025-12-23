БНБ: Жилищните кредити у нас нарастват с близо 28% до над 32 млрд. лева

Жилищните кредити, отпуснати от банките у нас, нарастват с 27,7 на сто на годишна база до 32,14 млрд. лева към края на месец ноември, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). За последните 12 месеца сумата по заемите за жилище е нараснала с около 7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година ипотечните кредити са възлизали на 25,16 млрд. лева, сочи справка на БТА в данните на БНБ.

Потребителските кредити нарастват с 13,6 на сто на годишна база до 21,35 млрд. лева към края на ноември тази година.

Общият размер на кредитите за домакинства (и НТООД) възлиза на 55,405 млрд. лева, като нараства с 20,9 на сто на годишна база. Сумата се равнява на 25,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

Заемите за нефинансовия бизнес бележат годишно увеличение от 9,9 на сто до 52,891 млрд. лева (24,1 процента от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, достигат 9,364 млрд. лева (4,3 процента от БВП) в края на ноември 2025 година. В сравнение с ноември 2024 г. те се увеличават с 15,1 на сто.

Като цяло в края на единадесетия месец на 2025 година общата сума по кредитите за неправителствения сектор възлиза на 117,66 млрд. лева, което се равнява на 53,6 процента от БВП. На годишна база се отчита ръст от 15,3 на сто.