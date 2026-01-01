Ето 10 неща, за които трябва да внимавате с еврото

От днес вече еврото е официалната ни валута. Ето най-важните неща, за които трябва да следите

1.

Когато се разплащате в търговски обект, обръщайте особено внимание на монетата от 1 евро – на външен вид тя много прилича на монетата от 1 лев и има същите размери. А разликата в стойността е все пак двойна.

2.

Когато пресмятате цената от левове в евро или обратното, никога не закръгляйте валутния курс, а само крайния резултат. Валутният курс неизменно е бил и ще бъде 1,95583 лева за 1 евро и всички тези цифри трябва да се изписват в калкулатора. Ако решите за удобство да пресмятате с 1,95, ще получите разминаване. Колкото по-голяма е сумата, толкова по-голямо ще е разминаването.

3.

Не се притеснявайте, че у дома – по джобове и буркани, ще останат твърде много неоползотворени стотинки и левове. Имате достатъчно време до 31 януари да ги похарчите, защото те продължават да са законно платежно средство. В същото време, не ходете с купища монети, защото търговците имат право да откажат заплащане ако купувачът се опитва да го направи с повече от 50 монети наведнъж.

4.

Твърде възможно е автоматите – за продажба на кафе или напитки, в автомивката и на други такива места, да не са променени още в новогодишната нощ и в първите работни дни на януари да продължат да приемат левове. Ето защо не е разумно да се лишавате веднага и наведнъж от всичките си левове – оставете се известно количество за такива случаи.

5.

Когато тръгнете да пазарувате на 2 януари в хипермаркетите, ще видите, че далеч не навсякъде количките за пазаруване са преустроени да работят с монети в евро. Това не е възможно да се направи наведнъж. Ето още един аргумент в полза на това да не бързате да се разделяте с всичките си налични български монети.

6.

Не се притеснявайте за дебитната си или кредитна карта и не правете нищо с нея, поне докато не дойде време да я замените поради изтекъл срок. Тя ще ви служи по същия начин и след 1 януари, просто когато теглите пари от банкомат или плащате директно с нея, парите по сметката вече ще са в евро. Няма значение дори това, че заплатата ви за декември ви е преведена преди 31 декември в левове – от 1 януари те вече ще са се превърнали в евро.

7.

Осигурете си малко кеш за ежедневни нужди за 1 януари и още няколко от следващите дни – твърде възможно е конверсията на банкоматите и постерминалите да продължи повече от нормалното и разплащанията с карта да не са възможни навсякъде.

8.

Ако сте търговец и имате постерминал, следвайте указанията за стъпките, които трябва да извършите, публикувани на сайта на обслужващата ви банка. Преминаването към евро няма да стане автоматично и в общия случай трябва най-малкото да рестартирате устройството, за да работи нормално.

9.

Възможността да се връща рестото както в евро така и в левове до 31 януари ще постави на изпитание нервите на всички. За повечето хора е невъзможно наум да пресмятат бързо суми и да ги конвертират от една валута в друга, затова се въоръжете с търпение в такива случаи.

10.

Ако не сте търговец, а само потребител, нямате грижа как да си осигурите евробанкноти и евромонети. Излишно е да ходите по чейнджбюра и да обменяте левове за евро, защото еврото само ще дойде при вас. Така или иначе банкоматите вече няма да пускат друго освен евро, а по търговските обекти ще ви връщат рестото предимно в евро.