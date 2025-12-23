ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Икономическата дипломация и инвестиционното п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21968274 www.24chasa.bg

Около 50 000 нови леки коли ще се продадат в България през 2025-а, но няма да е рекорд

Георги Луканов

[email protected]

2208
Средната възраст на автопарка в България продлжава да е над 20 години. Снимка: АСЕА

Продажбите на нови леки автомобили в България през 2025 г. вероятно ще надхвърлят внушителната бройка от 50 000, но тя няма да е рекордна. Най-много леки коли са пласирани у нас през вече далечната 2007-а - 52 009 продадени возила. 

През първите 11 месеца на тази година в България са продадени 45 212 нови леки коли, което е повишение от 12,4% спрямо същия период на 2024-а. Това сочи статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските автомобилни производители). 

Само през ноември у нас са реализирани 4064 продажби спрямо 3955 спрямо миналия ноември или плюс 4,8 процента. 

От началото на годината електрическите автомобили с батерии представляват 16,9% от пазарния дял на ЕС, което е увеличение спрямо ниската базова стойност от 13,4% през ноември 2024 г. от началото на годината.

Регистрациите на хибридни автомобили завладяха 34,6% от европейския пазара, оставайки предпочитаният избор сред потребителите.

Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 36,1%, спрямо 45,8% през същия период на 2024 г.

Средната възраст на автопарка в България продлжава да е над 20 години. Снимка: АСЕА
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта