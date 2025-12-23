Около 50 000 нови леки коли ще се продадат в България през 2025-а, но няма да е рекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продажбите на нови леки автомобили в България през 2025 г. вероятно ще надхвърлят внушителната бройка от 50 000, но тя няма да е рекордна. Най-много леки коли са пласирани у нас през вече далечната 2007-а - 52 009 продадени возила.

През първите 11 месеца на тази година в България са продадени 45 212 нови леки коли, което е повишение от 12,4% спрямо същия период на 2024-а. Това сочи статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските автомобилни производители).

Само през ноември у нас са реализирани 4064 продажби спрямо 3955 спрямо миналия ноември или плюс 4,8 процента.

От началото на годината електрическите автомобили с батерии представляват 16,9% от пазарния дял на ЕС, което е увеличение спрямо ниската базова стойност от 13,4% през ноември 2024 г. от началото на годината.

Регистрациите на хибридни автомобили завладяха 34,6% от европейския пазара, оставайки предпочитаният избор сред потребителите.

Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 36,1%, спрямо 45,8% през същия период на 2024 г.