Вдигнаха цената на водата, но няма да е от 1 януари, а по-късно (Обзор)

Само в столицата и в няколко малки градчета имат свободата да коригират стойността още сега, в София ще е с 11,8%

Цената на питейната вода в цялата страна се увеличава средно с около 4%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според решението на регулатора промяната влиза в сила от 1 януари 2026 г., но часове след като това бе оповестено, регионалното министерство съобщи, че държавните дружества в сектора са решили да не правят това сега, а неизвестно кога през 2026 г. Всяко ВиК дружество

щяло да уведоми потребителите кога възнамерява да промени цената.

Държавни са на практика почти всички дружества в сектора с изключение на няколко малки общински водни оператора, които така и не пожелаха да се присъединят към водните асоциации. От съобщението на регионалното министерство излиза, че тези дружества имат пълното право да се възползват от решението на КЕВР и да вдигнат цената още от 1 януари. Така обаче те ще влязат в противоречие с разпоредбите на Закона за въвеждането на еврото в България, според което промяна на цени може да се предприеме само ако е икономически обосновано, което се доказва много трудно.

Има и два любопитни случая - според решението на регулатора в Шумен и в Ямбол

се предвижда не поскъпване, а поевтиняване

на водата от 1 януари - в Шумен с 1%, а в Ямбол с цели 12%. И двете дружества са с държавно участие и от съобщението на МРРБ излиза, че те също не трябва да пипат цените на 1 януари.

Ясно е обаче, че в столицата това няма как да стане, тъй като операторът е концесионер и в самото дружество няма държавно участие. В София според решението на КЕВР питейната вода трябва да поскъпне с 11,8% до 4,10 лева за кубик.

В другите големи градове увеличението на цената също е значително, независимо че ще влезе в сила по-късно. В Благоевград например водата поскъпва с 12,2 на сто до 3,60 лева за кубик. В Бургас цената скача с 1,4% до 5,30 лева, във Варна с 6,6 на сто до 5,90 лева, във Велико Търново с 8,8 на сто до 5,10 лева, във Видин с 1 процент до 4,80 лева, във Враца с 8,9 на сто до 5,45 лева.

Цената на водата в Габрово от 1 януари според решението на КЕВР е увеличена с 8,4 на сто до 4,90 лева за кубик.

В Кърджали водата поскъпва с цели 13,7 на сто до 5,19 лева за кубик, в Кюстендил цената скача с 1,1 на сто до 3,90 лева, в Ловеч с 4,1 на сто до 5 лева, а в Монтана с 3,1 на сто до 5,20 лева.

Всички тези цени обаче са пределни, т.е. това е максимумът, на който ВиК операторите могат да продават услугата си. Ако пожелаят,

цената може да е и по-ниска

Основният мотив за поскъпването бе изпълнението на инвестиционните програми на дружествата, чиято цел е да се подобри качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационните услуги и покриването на оперативните им разходи.

Тези корекции обикновено се правят от началото на годината, като този път по изключение заради въвеждането на еврото ще стане малко по-късно.