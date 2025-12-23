Преди еврото банките препълнени с левове – само за месец са внесени 2,9 млрд. лв. (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БНБ предупреди финансовите институции за риск от лоши кредити, удължава предпазния буфер от 2% до началото на 2027 г.

Броени дни преди въвеждането на еврото банките се препълниха със свежи левове. В края на ноември спестяванията вече са над 154 млрд. лв., отчете БНБ.

Най-много са вкарали домакинствата, като за първи път сумата, която са депозирали в банки, е общо над 100 млрд. лв. Само за месец парите в банки са се увеличили с нови 2,9 млрд. лв., а за година - с 13,7 млрд. лв. За сравнение, в края на ноември 2024 г. депозитите на домакинствата бяха 87,1 млрд. лева.

Прогнозите на банкери и финансисти още при обявяването на датата за приемането на еврото бяха за очакван силен приток на левове към банките, за да бъдат обменени по официалния курс и безплатно на 1 януари 2026 г.

Колкото повече пари влязат в банките,

толкова повече отслабва натискът върху инфлацията,

затова банкерите обявиха безплатно внасяне на левове месеци преди датата за обмяната, както и много апетитни промоционални оферти за спестяванията.

Кредитирането също остава високо. Общата сума на заемите вече е над 120 млрд. лв., като към края на ноември те са с малко над 2 млрд. лв. повече в сравнение с октомври, съответно 117,6 млрд. лв. сега при 115,7 млрд. лв. месец по-рано.

По кредитните сметки само на домакинствата вече има 55,4 млрд. лв. Малко над половината от тях са ипотечни заеми - 32,1 млрд. лв. , които за последната година са се увеличили с близо една трета.

Потребителските кредити възлизат на 21,356 млрд. лв., като растат с малко по-бавен темп - годишното увеличение е с 13,6%.

Малко над половин милиард – 536 млн. лв., са другите кредити. Техният обем винаги е по-малък, защото лихвите по тях са по-високи.

Преди ден БНБ прогнозира, че депозитите

ще продължат да растат до края на годината

Централните банкери обаче предупредиха, че бумът на заемите в краткосрочен план носи позитиви за доходността на банките, но в дългосрочен създава риск за техния баланс. Като причини за ръста на заемите от БНБ посочват “относително благоприятни макроикономически условия във вътрешната среда”, както и продължаващия ръст на заплатите.

Експертите на централната банка предупреждават, че геополитическата обстановка остава много несигурна, а всяко влошаване на условията ще даде ефект върху веригите на доставки, износа на стоки, потреблението и инвестиционната активност. Те припомнят също, че

нашата икономика е силно интегрирана

в международните вериги и всяко сътресение ще се отрази на платежоспособността на кредитополучателите и ще доведе до ръст на необслужваните заеми.

Това е и причината управителният съвет на БНБ да остави нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% и за първото тримесечие на 2027 г. Основната задача на този буфер е да служи като защита на банковата система срещу потенциални загуби.