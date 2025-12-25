Последният F-Pace слага край на двигателите с вътрешно горене за Jaguar

Последният Jaguar F-Pace слезе от поточната линия на JLR в Солихъл, с което официално се слага край на моделите с двигатели с вътрешно горене на британската марка. Продажбите на този SUV на пазара във Великобритания приключиха миналия ноември, но продължиха на някои пазари, включително САЩ, Австралия, Китай и Европа.

Според Autocar, този F-Pace е и последният автомобил с двигател с вътрешно горене, който Jaguar ще произведе, като марката ще представи първия модел от своята преработена електрическа гама - производствена версия на концепта Type 00, в средата на следващата година.

F-Pace се откроява като един от най-продаваните модели на Jaguar за всички времена, с над 300 000 пласирани бройки по целия свят от пускането му на пазара през 2016 г.

Последният произведен F-Pace е топ моделът SVR. Той няма да бъде продаван, но е добавен към колекцията на Jaguar Heritage Trust в Гейдън.