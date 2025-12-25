САЩ забрани вноса на гуми от Сърбия заради принудителен труд

Митническите власти на САЩ издадоха заповед за спиране на доставките на автомобилни гуми, произведени в Сърбия от Linglong International Europe Zrenjanin. Решението влиза в сила незабавно, което означава, че пратките с тези гуми ще бъдат задържани на всички входни пунктове на САЩ поради доказателства, сочещи за използването на принудителен труд при производството им, според сайта на агенцията.

„Посланието е ясно: САЩ няма да толерират принудителен труд в нашите вериги за доставки", каза комисарят на Митническата и гранична служба Родни С. Скот.

Митническа и гранична служба (CBP) в САЩ анализира декларации на служители, снимки, трудови договори, бележки от полето, записи на текстови съобщения, доклади на НПО с отворен код, медийни репортажи и академични изследвания.

Доказателствата показват, че работниците в Linglong са били подложени на принудителен труд, включително задържане на документи за самоличност, сплашване и заплахи, изолация, извънреден труд, задържане на заплати, дългово робство, малтретиране на условията на живот и труд и експлоатация на уязвимостта.

„Това, което преживяхме в Сърбия, беше принудителен труд. Бяхме контролирани, експлоатирани и третирани като хора без достойнство", каза Рафик пред Радио "Свободна Европа" (RSE) от Индия, който е работил по строителството на китайската фабрика Linglong в Северна Сърбия през 2024 г.

„Бяхме под постоянен натиск, заплахи и имаше физически конфликти. Бяхме принудени да търпим малтретиране", твърди работникът. Той казва, че е дошъл в Сърбия, защото му е била обещана „легална работа, добра заплата и хуманни условия на живот".

„Нищо от това не беше вярно. Сега съм в Индия и съм много по-внимателен и проверявам всяка оферта за работа в чужбина, защото случилото се в Сърбия ме промени завинаги." Той добавя, че не е изненадан от решението на САЩ да блокират вноса на автомобилни гуми от тази фабрика в Зренянин.

"Най-тревожното е разликата в реакциите на международните институции и институциите в Сърбия по този случай", казва Миряна Митич от неправителствената организация „Астра", която се занимава с трафика на хора.

Искането на Европейския парламент, който през 2021 г. с резолюция поиска от Сърбия да разследва евентуален принудителен труд на около 400 виетнамски работници при строежа на завода, също остана без отговор.

След пет години строителство, китайската фабрика за гуми беше официално открита през септември 2024 г. Като инвестиция от 800 милиона евро, сръбското правителство я обяви за проект от национално значение.