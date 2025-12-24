От трима души до лидер на Балканите — „Амон Ра Енерджи" на пет години

Преди пет години трима човека с ясна визия и 50 хиляди лева капитал основават "Амон Ра Енерджи". Днес компанията е сред най-големите във ВЕИ сектора, единствената публична от фотоволтаичната индустрия на Българската фондова борса, и очаква да надхвърли 100 милиона лева оборот за 2025 г. Кирил Белелиев, член на борда на директорите, разказва как са стигнали дотук, какви са новостите и какви са плановете на компанията.

- Г-н Белелиев, пет години за една компания в динамичен сектор като соларната енергетика са доста време. Как бихте обобщили този път?

- Започнахме с амбицията да създадем компания, която да предлага цялостни решения за фотоволтаичния сектор, на едно място, с бърза доставка. Днес сме 31 души, имаме 9 милиона лева капитал, офиси в пет държави – Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Украйна, и над 2000 продукта в портфолиото.

Активно присъстваме в почти цяла Европа, като стоим особено добре на Балканите. Освен че доставяме оборудване, изградихме и мрежа от партньори и под­изпълнители в България и в съседните държави.

- Какво беше най-трудното през този период?

- Може би изграждането на екип. Наемаме хора с по-малко опит, като ги обучаваме. От офисите ни в Украйна, Румъния и Сърбия също набираме персонал. За съжаление, младите хора, които искат да работят в соларната индустрия, не са много. Но се надявам това да се промени.

- Вие сте единствената публична компания от соларната индустрия на БФБ. Защо избрахте този път?

- Всеки един от нашите световни доставчици се стреми да бъде публична компания. Няма сериозна соларна фирма, която да не иска това. Публична компания означава сигурна компания.

На българския пазар, за съжаление, има фирми, които привличат клиенти с ниски цени, взимат 100% авансово парите им – говорим за стотици хиляди евро, и не доставят стоката. Стига се до съд и соларни проекти на стендбай. Или предлагат на клиентите си продукти, от които трябва да "се освободят". Резултатът? Само след година соларните системи с такъв род продукти "се чупят". При публична компания подобни неща не може да се случат.

Фирмите еднодневки в соларната индустрия са като измамите с телефонните обаждания.

Навярно скоро няма да спрат. Те не носят отговорността, която ние имаме. При нас всичко е на показ. Един клиент лесно може да се ориентира за капацитета и за резултатите ни. Да си публична компания, означава да си прозрачен, да имаш визия, устойчив финансов модел и да оправдаваш доверието на акционерите. Затова избрахме този модел.

- В момента какво отличава "Амон Ра" на този конкурентен пазар?

- На първо място – складовата наличност. Поддържаме най-големите наличности в сектора.

99% от доставките се случват от днес за утре.

Второ, работим с около 30 от най-търсените производители, от т.нар.първи стълб в рейтинга на соларна енергетика на Bloomberg New Energy Finance. Във всяка продуктова група наши доставчици са първите 5 фирми от топ 10 на световния пазар. Това ни позволява да предложим решения за всяка нужда и бюджет.

Трето, предлагаме най-доброто съотношение цена качество.

Ако някой предлага по-ниски цени, навярно има причина – клиентът или няма да си получи оборудването, или ще го получи без гаранция, разопаковано и ще даде дефект.

И четвърто, имаме собствено производство на конструкции в Драгоман.Те се произвеждат в "Контактни елементи" – дружество с над 40 години история, сертифицирано по ISO стандарт. AR2 конструкциите отговарят на най-високите изисквания за качество и устойчивост при различни климатични условия.

- Разкажете повече за това производство.

- Конструкцията е най-евтиният елемент от една соларна система, но и най-важният – на нея се захващат всички други. И ако при инверторите и соларните панели разликата в качеството на световни производители в топ 5 е минимална, при конструкцията разнообразието не е плюс. Там е важно да се избере доставчик, който да предлага сигурност, надеждност, дългосрочност. Разликите в качеството на нашите конструкции и други решения на пазара са огромни. Затова имаме собствено производство – намерили сме най-доброто техническо решение и предлагаме само него. Собственото производство ни позволява и контрол на качеството на останалите елементи, например за закрепване и монтаж на панелите.

- Как избирате с кои световни производители да работите?

- Постоянно следим тенденциите. Държим продуктите, които внасяме, първо да са се наложили на голям пазар. После ги правим популярни в нашия регион.

При батериите например работим със SUNWODA – те са произвеждали за Nokia, имат огромна пазарна капитализация. Dyness пък е много динамична фирма за качествени батерии и интелигентни системи за съхранение на енергия, която налагаме и тук.

- Какви са плановете ви за международна експанзия?

- На първо място се ориентираме към Централна и Източна Европа. Там фокусът е върху просюмърите. Планираме и навлизане на по-далечни пазари извън Европа, които ще обявим през 2026 г.

- А новостите при вас?

- Този месец открихме склад в Добрич, на територията на ЕЛИА АД. Инвестираме в изграждането на собствени помещения и логистични центрове в Шумен, София, Румъния и Украйна. Разширяваме продуктовата си гама. През януари 2026 г. започва да работи ново бизнес направление "Амон Ра Клима Инсталейшън" ще предлага монтаж, сервиз и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи. Така затваряме целия цикъл – от продукта до реалната му работа на терен.

- Как ще изглежда "Амон Ра" след още пет години?

- Искаме да останем компанията, която предлага най-доброто от най-добрите в соларната индустрия на пазар с честни цени и без компромис с качеството.

CV

Кирил Белелиев е член на Борда на директорите на "Амон Ра Енерджи" и директор "Доставки и продажби". Част е от компанията от основаването є през 2020 г. Отговаря за търговските отношения с 30 от водещите международни производители на соларни панели, инвертори и системи. Ръководи и продажбите към B2B клиенти (от бизнес към бизнес), сред които са над 500 инсталатори в България и в чужбина.