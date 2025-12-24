ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АЕЦ „Козлодуй” отново включи шести блок

VI блок на АЕЦ "Козлодуй".

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната днес след принудителното му спиране в неделя. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно до достигане на пълната му мощност.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени повредените защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй" работи по график, с натоварване 1050 мегавата.

