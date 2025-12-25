ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авокадото може да помогне на диабетиците да контро...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21974529 www.24chasa.bg

САЩ разрешиха на НИС да преговаря до 24 март догодина за продажба на руския си дял

1708
Сграядата на сръбската петролна компания НИС. СНИМКА: Официален сайт на компанията

САЩ дадоха на националната петролна компания на Сърбия НИС срок до 24 март догодина, за да "преговаря" за продажбата на дела на руския си собственик, съобщи сръбската държавна телевизия РТС. Каналът обаче уточни, че НИС не е получила оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува "и преработва суров нефт".

Службата за контрол върху чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на НИС през октомври в рамките на мащабни мерки спрямо руския енергиен сектор, припомни Ройтерс. Санкциите спряха доставките на суров нефт през хърватския тръбопровод ЯНАФ, с което се спря и производството в нефтопреботвателния комбинат в Панчево.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс" (Intelligence), свързана с "Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията майка.

Сръбският президент Александър Вучич обяви вчера, че страната му е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март догодина.

Сграядата на сръбската петролна компания НИС. СНИМКА: Официален сайт на компанията

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)