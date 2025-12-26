ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не Mazda, а китайци представиха нов роторен двигател

Електрическият Mazda Iconic SP разполага и с роторен бензинов двигател. Снимки: Mazda

Когато става въпрос за роторни двигатели, повечето хора се сещат за Mazda, но минаха 17 години, откакто последният модел на Mazda с двигател, наречен на откривателя си Ванкел - RX-8, беше спрян от производство.

Китайската компания Harbin Dongan Power обяви, че първият ѝ роторен двигател, R05E, е успешно тестван. Роторният мотор е разработен в сътрудничество с австрийската AVL, която има богат опит в проектирането на двигатели с вътрешно горене.

Що се отнася до самия агрегат, той развива 6500 оборота в минута и ще достигне не особено впечатляващите 53 kW, но... От неофициални източници се споменава, че този двигател ще има работен обем от 0,5 л, с един ротор. С обем от 0,5 л, може да се каже, че този двигател има доста висока производителност.

