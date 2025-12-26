ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антоанета Стефанова 6-а след 4-ия кръг на световно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21974942 www.24chasa.bg

Volvo спира продажбата на комбита в САЩ

Георги Луканов

[email protected]

1364
Volvo V90 от 2020-а е последното комби на компанията. Снимка: Volvo

Любителите на комбитата на Volvo в САЩ имат последен шанс да си купят. Шведският производител потвърди, че ще спре да приема поръчки за останалите си модели комби от следващия месец, слагайки край на една дълга и славна ера.

Производството на модела V60 Cross Country за американския пазар ще приключи през април 2026 г.

Volvo казва, че става въпрос за адаптиране към вкусовете на американските клиенти, които от години показват силно предпочитание към SUV-овете.

Тенденцията започна още през 2003 г. с представянето на първия SUV на марката, модела XC90, който тихомълком промени правилата на играта. По-големите и по-печеливши кросоувъри поеха ролята, която някога са изпълнявали комбитата.

По-големият комби V90 модел беше изтеглен от американския пазар през 2021 г. Поръчки за V60 Cross Country ще се приемат до края на януари 2026 г., а след края на производството през април клиентите ще имат автомобили на склад при дилърите само няколко месеца.

Volvo V90 от 2020-а е последното комби на компанията. Снимка: Volvo
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)