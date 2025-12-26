Volvo спира продажбата на комбита в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Любителите на комбитата на Volvo в САЩ имат последен шанс да си купят. Шведският производител потвърди, че ще спре да приема поръчки за останалите си модели комби от следващия месец, слагайки край на една дълга и славна ера.

Производството на модела V60 Cross Country за американския пазар ще приключи през април 2026 г.

Volvo казва, че става въпрос за адаптиране към вкусовете на американските клиенти, които от години показват силно предпочитание към SUV-овете.

Тенденцията започна още през 2003 г. с представянето на първия SUV на марката, модела XC90, който тихомълком промени правилата на играта. По-големите и по-печеливши кросоувъри поеха ролята, която някога са изпълнявали комбитата.

По-големият комби V90 модел беше изтеглен от американския пазар през 2021 г. Поръчки за V60 Cross Country ще се приемат до края на януари 2026 г., а след края на производството през април клиентите ще имат автомобили на склад при дилърите само няколко месеца.