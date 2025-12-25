Нов закон на ЕС за рециклираната пластмаса вдига още цените на новите коли

Европейският съюз продължава да предприема мерки, които пряко или косвено увеличават цената на автомобилите.

Преговарящите от Европейския парламент и Съвета постигнаха споразумение, което пряко засяга разходите за производство на нови автомобили. Политиците се споразумяха, че новопроизведените автомобили трябва да съдържат поне 25 процента рециклирана пластмаса. Тази цел трябва да бъде постигната в рамките на десет години.

Според Джесика Росуол, комисар по околна среда, води, устойчивост и конкурентна кръгова икономика, тази мярка има за цел да възстанови критични материали и да премине към кръгова икономика в автомобилния сектор: "Във време, когато достъпът до суровини е под нарастващ натиск в световен мащаб, по-доброто използване на ценните ресурси, съдържащи се в старите автомобили, е от полза за околната среда, конкурентоспособността и устойчивостта на Европа."

Преди да се достигне целта от 25 процента в рамките на едно десетилетие, одобреният текст постановява също, че шест години след влизането в сила на регламента, новопроизведените коли трябва да съдържат поне 15 процента рециклирана пластмаса.

Тази мярка ще се отрази негативно на производствените разходи. Ще се увеличат и продажните цени. Рециклираната пластмаса е по-скъпа от стандартната пластмаса. Това е така, защото рециклираната пластмаса е свързана с редица допълнителни разходи, свързани със събирането, сортирането и обработката.

Част от този рециклиран материал трябва да идва от излезли от употреба автомобили или от рециклирани части, като всичко това с цел повторно използване на съществуващите ресурси и намаляване на зависимостта от нови суровини.