Обработват срещу заледяване пътища в София

КМГ: Потребителското доверие в САЩ спада за пети пореден месец

1084
Снимка: Китайска медийна група

Предварителните данни от проучване на американската изследователска институция Conference Board, публикувани на 23 декември, показват, че поради негативните нагласи към бизнес средата и засилените опасения относно заетостта и доходите, индексът на потребителското доверие в САЩ спадна до 89,1 през декември от 92,9 през миналия месец. Това е петият пореден месец на спад и най-ниското ниво от април тази година, съобщава КМГ.

Дейна Питърсън, главен икономист на Conference Board, заяви, че цените, инфлацията, митата и търговията, както и политиката като цяло, остават основните фактори, влияещи върху икономиката на САЩ.

Заместник-ръководителят на Отдела за изследвания на САЩ и Европа на Китайския международен център за икономически обмен Джан Монан коментира, че това показва опасенията на американските потребители относно бъдещата икономическа несигурност.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

