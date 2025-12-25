ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хонконг оптимизира условията за прием на глобални технологични таланти

Снимка: Китайска медийна група

Хонконг въведе нови мерки за допълнително оптимизиране на Системата за прием на таланти в технологиите (TechTAS) с цел ускоряване на привличането на глобални иновационни и технологични специалисти и разширяване на кадровия потенциал на града, съобщава КМГ.

Мерките включват опростяване на процедурите, като се позволява на технологичните компании и отговарящите на условията кандидати да подават паралелно заявления за квоти и визи или разрешения за влизане. Отпада и изискването кандидатите да работят задължително в научноизследователска и развойна дейност в 14 предварително определени технологични области. Предвижда се и създаването на специален канал за кандидатстване с обслужване „на едно гише" в новооткрития Парк за иновации и технологии Хонконг–Шънджън.

TechTAS функционира от 2008 г. като ускорен механизъм за прием на технологични таланти от чужбина и континентален Китай. Паркът Хонконг–Шънджън беше официално открит в понеделник и се фокусира върху области като науки за живота и здравето, нова енергия, изкуствен интелект и роботика. До момента над 60 компании и институции са подписали договори за настаняване в него.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

