Китайското министерството на търговията: Надяваме се компаниите да постигнат решения от общ интерес, отговарящи на законите

Наскоро беше съобщено, че TikTok планира да създаде съвместна компания в САЩ. В коментар по темата на днешната пресконференция говорителката на Министерството на търговията на Китай Хъ Йонциен заяви, че китайското правителство очаква компаниите да търсят решения, които са в съответствие с китайските закони и разпоредби и отчитат балансирано интересите на всички страни, съобщава КМГ.

Хъ Йонциен посочи още, че икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ са постигнали основен рамков консенсус за надлежното уреждане на въпросите, свързани с TikTok и други теми, чрез сътрудничество, основано на взаимно уважение и равноправни консултации. Тя изрази надежда, че американската страна ще работи съвместно с Китай, ще изпълнява поетите ангажименти и ще осигури справедлива, открита, прозрачна и недискриминационна бизнес среда за стабилното и дългосрочно присъствие на китайските компании в САЩ, с цел насърчаване на стабилното, здравословно и устойчиво развитие на китайско-американските икономически и търговски отношения.