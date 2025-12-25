КМГ: Районът на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао се превръща в градски клъстер на световно ниво

Районът на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао постигна значителни успехи в изграждането си като водещ международен и динамичен градски клъстер от световна класа. Според последните данни, през 2024 г. обемът на икономиката му е достигнал 14,79 трилиона юана, надминавайки по този показател два други глобални хъба – Ню Йорк и Сан Франциско, съобщават от КМГ.

Неотдавна Гуанджоу, Хонконг и Макао бяха домакини на 15-тите Общокитайски национални спортни игри, като това бе първото подобно голямо събитие, организирано в района на Големия залив. То показа как градовете там могат да работят координирано в областите на спорта, културата и икономиката, като насърчават съвместно висококачественото развитие на целия район.

Спортната индустрия е една от тези, които дават значителен принос за икономиката на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао. През 2024 г. Гуанджоу беше домакин на 142 спортни събития на провинциално ниво и над 200 мащабни публични мероприятия, като потреблението на спортни услуги достигна 63,125 млрд. юана. Разходите на глава от населението също бяха значителни – 3345 юана, което поставя Гуанджоу сред лидерите в страната по този показател.

В Шънджън, чието население е със средна възраст от едва 32,5 години, през миналата година се проведоха редица значили спортни събития, включително FIBA 3x3 Masters Shenzhen Futian, China Masters Badminton Tournament, Shenzhen Marathon и World Sailing Match Racing Tour Finals.

По време на националния празник и празника „Средата на есента" тази година провинция Гуандун организира 140 масови спортни събития – с 33% повече в сравнение с предходната.

На 1 септември Световната организация за интелектуална собственост публикува в Хонконг „Глобален индекс за иновации 2025", която определя Шънджън-Хонконг-Гуанджоу като най-добрия технологичен клъстер сред световните топ 100.

Лиу Чънли, директор на Института за съвременни технологии в Шънджън, част от Китайската академия на науките, казва, че регистрират средно по 4,7 заявки за патенти и 1,3 патентни трансфера или лиценза на ден през последните пет години. В сътрудничество с институции като Шънджънската фондова борса и университетски центрове, институтът активно насърчава технологичните иновации.

Държавата е създала девет големи научноизследователски центъра в региона, като източникът на спалационни неутрони в Дунгуан вече е отворен за учени от целия свят. Лабораториите в Пънчън и Гуанджоу работят активно, а 31 съвместни лаборатории между Гуандун, Хонконг и Макао стимулират технологичните иновации в региона.

Според Дин Ли, научен сътрудник в Академията на социални науки на провинция Гуандун, Големият залив Гуандун-Хонконг-Макао се фокусира върху развитието на „инженерен дивидент", основан на висококвалифициран човешки капитал. Провинцията разполага с 1,58 милиона души, работещи в научноизследователска и развойна дейност, както и с 46 000 чуждестранни специалисти.

От отварянето си на 23 октомври 2018 г., мостът Хонконг-Джухай-Макао е улеснил преминаването на над 93,34 милиона души и 19,42 милиона превозни средства през последните седем години.

Стабилните транспортни връзки, съчетани с регулаторна конвергенция и социална интеграция, позволяват по-голяма мобилност на жителите в региона. До момента Гуандун, Хонконг и Макао са установили заедно 262 „стандарта за района на Големия залив", които обхващат 36 различни сектора, включително транспорт, водоснабдяване, традиционна китайска медицина, екология и услуги за възрастни хора.