Как да намалим разхода на гориво през зимата

Германският автомобилен клуб (ADAC) обясни кои фактори качват разхода на гориво през студените дни.

Багажникът на покрива е най-големият допълнителен консуматор на гориво през зимата. Дори при скорост от 80 км/ч разходът на гориво се увеличава с около 11 процента, а при 130 км/ч до 0,2 литра на километър. Причината е допълнителното съпротивление на въздуха, което кутията предизвиква.

Много хора смятат, че електричеството в колата е безплатно, но всъщност то използва допълнително гориво. Аксесоари като отопляеми седалки, електрически задни стъкла и отопляем волан консумират доста.

Чрез бързо изключване на консуматорите, когато не са необходими, можете да намалите разхода на гориво с до един децилитър на километър. Не бива обаче да се пестят електрически системи и устройства, когато те наистина са необходими.

Товаренето на колата също изразходва допълнително гориво. Избягвайте шофирането с тежки предмети в колата, когато не е необходимо. За всеки 100 килограма, които натоварите в колата си, тя изразходва до 0,03 литра допълнително гориво на километър.

Шофирането със сняг върху колата е не само опасно. То също така намалява съпротивлението на въздуха и изразходва допълнително гориво. Почистването на сняг може да помогне за намаляване на разхода на гориво.

Много хора вярват, че по-дългият празен ход на колата ще я поддържа в по-добро състояние, но това не е напълно вярно. Превозно средство, работещо на празен ход в продължение на четири минути през зимата, изразходва средно 0,1 литра гориво.