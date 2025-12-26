"Намерени" пари в дядовата къща и "заеми" от преди 50 години пълнят банки

Извиха се опашки от желаещи да внесат левове или да обменят за новата валута

Броени дни преди въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г., банките се оказаха препълнени с левове. В същото време търсенето на евро рязко скочи и в някои обменни бюра вече въвеждат лимити при покупките.

Една трета от депозитите на домакинствата, които прескочиха 100 млрд. лв., вече са в новата валута, а останалите чакат януари, за да бъдат превалутирани.

Пред много банкови клонове още в средата на миналата седмица се извиха опашки - масово хората внасят левове. Това се очаква да продължи и през първия месец на новата година. Поради това съветът на експертите е, ако трябва да изпълните други финансови операции, да използвате мобилното банкиране и да отложите посещението на банкови клонове, защото може да се наложи да чакате дълго.

Финансисти посочват, че в последните дни има

засилен наплив на пари от съмнителни сделки и странни наследства

По закон всеки, който внася над 10 000 лв. кеш, попълва декларация, в която посочва произхода на парите. Банкерският фолклор вече се пълни с клиентска изобретателност, при която се посочват върнати заеми, дадени преди 50 години, забавени с 20 години плащания по договори, аванси срещу бъдещи договори, които още не са подписани, до намерени пари в къщата на баба и дядо точно преди да бъде продадена. Имаше и дори инцидент - близо

30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в клон на банка

в Горна Оряховица. Възрастен мъж внесъл 4000 лева, посипани с нафталин срещу молци. При обработка на парите през преброителната машина, частиците от нафталина попаднали в климатичната система и от топлината парите в трезора се подпалили. Там имало 200 000 лв., от които 30 000 изгорели.

Път към банките до февруари догодина ще търсят левове, които още не са намерили успешно пласиране на имотния пазар, който вече е нажежен до червено. Цените на имотите тази година се увеличиха средно с 15,4%, а в големите градове и с 20%. Значителна част от това поскъпване се дължи на сиви пари, които се узаконяват през имотни сделки.

Бум има и в покупките на нови коли, които тази година са се увеличили с цели 27,4% и така България е на второ място в ЕС по този показател след Литва. Част от сделките, особено при луксозните возила, също има вероятност да са финансирани от сивия сектор.

При планирането на количествата евро, нужни за замяна на левовете, БНБ и банките са отчели, че от 30 млрд. лв., които по официални данни са в обращение, поне 10 млрд. са сиви. Няма обаче официална статистика за дела на тези пари. Някои анализи сочат, че сумата може да стигне и 20 млрд. лв. Проблемът е в това, че

тази пари надуват инфлацията, защото се харчат усилено преди въвеждане на еврото

Поскъпването на годишна база неслучайно вече няколко месеца се задържа над 5%.

А колкото повече пари влязат в банките, толкова повече отслабва натискът върху инфлацията. Това е причината банките да махнат таксата при внасяне на левове и да предлагат промоционални оферти за спестяванията.

Иначе недостиг на евро или проблеми с обмяната няма да има, защото финансовата система се подготвя вече повече от година.

Не всички спестявания обаче остават в банките, защото част се връщат обратно в потреблението под формата на кредитиране. Така от 100 млрд. лв. депозити само на домакинствата

като кредити към тях са се върнали 55 млрд. лв.,

показват последните данни на БНБ. Засиленото отпускане на заеми е и причината преди дни Управителният съвет на БНБ да остави нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% и за първото тримесечие на 2027 г. Основната задача на този буфер е да служи като защита срещу потенциални загуби.