Индексите на Уолстрийт се насочват към растеж в празничната седмица

Водещите индекси на Уолстрийт се движат предимно с леки ръстове след началото на последната сесия за съкратената заради отбелязването на Коледа търговска седмица, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият Dow Jones Industrial Average остана почти без промяна – на ниво от 48 733,35 пункта към 17:37 часа бълг. време.

Широкият S&P 500 прибави 0,07 на сто до 6937,22 пункта и отбеляза ново рекордно високо равнище, насочвайки се към седмично повишаване, пише БТА.

Технологичният Nasdaq Composite нарасна с 0,03 на сто до 23 621,41 пункта.

От началото на празничната по-кратка търговска седмица индексът S&P 500 регистрира ръст от над 1 на сто, с което е напът към четвъртото си седмично повишение. Индексите Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite също отбелязват ръст с над 1 на сто от началото на седмицата.