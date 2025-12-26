ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убийство за няколкостотин евро: деца в престъпния ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21981159 www.24chasa.bg

Индексите на Уолстрийт се насочват към растеж в празничната седмица

960
Индексите на Уолстрийт се насочват към растеж в празничната седмица. СНИМКА: PIXABAY

Водещите индекси на Уолстрийт се движат предимно с леки ръстове след началото на последната сесия за съкратената заради отбелязването на Коледа търговска седмица, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият Dow Jones Industrial Average остана почти без промяна – на ниво от 48 733,35 пункта към 17:37 часа бълг. време.

Широкият S&P 500 прибави 0,07 на сто до 6937,22 пункта и отбеляза ново рекордно високо равнище, насочвайки се към седмично повишаване, пише БТА.

Технологичният Nasdaq Composite нарасна с 0,03 на сто до 23 621,41 пункта.

От началото на празничната по-кратка търговска седмица индексът S&P 500 регистрира ръст от над 1 на сто, с което е напът към четвъртото си седмично повишение. Индексите Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite също отбелязват ръст с над 1 на сто от началото на седмицата.

Индексите на Уолстрийт се насочват към растеж в празничната седмица. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)