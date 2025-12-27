Редкоземните елементи – новата глобална игра за икономическо влияние между Китай, САЩ и ЕС

През 2025 година пазарът на редкоземни елементи се оказа във фокуса на глобалните търговски отношения, като Китай, основният производител на тези критични суровини, наложи сериозни ограничения върху износа им, пише в анализ на БТА.

Тези елементи, които са ключови за производството на постоянни магнити, използвани в редица индустрии като автомобилостроене, възобновяеми източници на енергия и отбранителни технологии, продължават да бъдат в центъра на глобалните икономически интереси.

Пазарът беше изпълнен със сериозни предизвикателства и геополитически конфликти. Китай, като основен производител, играе централна роля в регулирането на износа на тези критични материали и неговите действия имат глобално въздействие върху индустриите, зависещи от тези елементи. Въпреки това след интензивни търговски преговори, Пекин започна да облекчава ограниченията и да сътрудничи с международни партньори, включително ЕС и САЩ, за да осигури стабилност на глобалните вериги за доставки.

Докато държави като Индия и Австралия работят за укрепване на вътрешните си производствени капацитети, ЕС също предприема стъпки за диверсификация и нови партньорства. Въпреки трудностите през годината глобалната търговия с редкоземни елементи е в процес на значителна трансформация, като всички ключови играчи работят усилено за намиране на устойчиви решения за развитието на ключови за икономиката индустрии.

Още през април 2025 г. Китай започна да затяга контрола върху износа на редкоземни елементи. Това решение бе взето в контекста на продължаващото търговско напрежение между Пекин и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп наложи нови мита върху вноса на китайски стоки. Китай, който контролира над 90 на сто от световния капацитет за преработка на тези минерали, изиска от компаниите да преминат през сложна процедура за издаване на лиценз за износ на редкоземни елементи.

Тези нови мерки предизвикаха сериозни опасения сред европейски и индийски компании, които разчитат на редкоземните елементи за производството на ключови технологии като електрически превозни средства и полупроводници. Индийски компании, сред които и производителят на скутери „Баджаж ауто“ (Bajaj Auto), изразиха опасения, че може да не успеят да задоволят производствените си нужди, ако износът от Китай бъде допълнително ограничен.

Няколко седмици по-късно, през май 2025 година, Китай подаде обнадеждаващ сигнал, че ще облекчи ограниченията, поне за страните от Европейския съюз. В изявление китайският външен министър Ван И изрази готовността на страната си да разглежда и одобрява всички заявления за износ на редкоземни елементи, предназначени за граждански цели. Въпреки че ограничителните мерки останаха в сила за критични материали, свързани с отбранителната и високотехнологичната индустрия, Китай заяви, че ще бъде по-гъвкав по отношение на износа за европейските си търговски партньори. Това беше добре прието от ЕС, който активно водеше преговори с Китай за подобряване на условията за износ.

Китай започна да ускорява процеса на издаване на лицензи за редкоземни елементи за компании от ЕС, като обяви, че ще работи активно със западните си партньори за подобряване на търговските отношения и стабилизиране на глобалните вериги за доставки.

През лятото на 2025 г. търговската война между САЩ и Китай се разгорещи допълнително. Доналд Тръмп, на фона на китайските ограничения, заплаши Пекин с нови мита от 200 на сто върху китайските стоки, ако не бъдат увеличени доставките на редкоземни елементи. Тръмп заяви, че ако Китай не увеличи износа на магнити, които са ключов елемент за производството на електрически превозни средства и други технологии, САЩ ще наложат значителни митнически санкции върху вноса на китайски стоки.

Пекин все пак започна да подготвя ответни мерки и засили търговските преговори с президентската администрация на САЩ. Преговорите доведоха до известно облекчаване на напрежението, като Китай обеща да ускори процеса на издаване на лицензите за редкоземни елементи, които ще намалят недостига на тези ресурси в световен мащаб.

През октомври Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе подписаха в Белия дом споразумение за редкоземните метали и критичните минерали, с което Канбера се надява Вашингтон да разшири участието си в добива на критични суровини в страната, като целта е да може да бъде преодоляна водещата роля на Пекин в сектора. Споразумението позиционира Австралия като стратегически партньор на САЩ в един от най-важните сектори за световната индустрия и отваря пътя към нови вериги за доставки.

През ноември 2025 година Индия реши да предприеме решителни стъпки за намаляване на зависимостта си от Китай в сектора на редкоземните елементи. Индийското правителство одобри план на стойност 700 милиона евро за стимулиране на добива и преработката на редкоземни елементи за местните индустрии. Делхи наблегна на усилията да осигури собствено производство на редкоземни елементи, които да задоволят нарастващото вътрешно търсене, както и да укрепи своето присъствие на глобалния пазар.

Индия, която внася голяма част от нужните й редкоземни елементи от Китай, се надява чрез този план да увеличи производствения си капацитет и да осигури стабилни доставки за местните производства, включително на електрически превозни средства и технологии за възобновяема енергия.

Китай продължи да прави опити да нормализира ситуацията и по-късно през годината, като заяви, че може да облекчи допълнително ограниченията върху износа на редкоземни елементи. Китайското министерство на търговията посочи, че всички заявления за износ на тези елементи, предназначени за гражданска употреба, ще бъдат одобрявани бързо и ефективно, като се ангажира също така да си сътрудничи с глобалните търговски партньори, за да поддържа сигурността на производствените вериги и да предотврати нови ситуации на глобален недостиг.

Същевременно ЕС и Китай създадоха специален канал за комуникация, който да улесни и ускори процеса на издаване на лицензи за износ на редкоземни елементи за европейските компании. Еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович обяви, че Брюксел и Пекин са се договорили да дадат приоритет на заявленията на европейските компании. В допълнение, ЕС започна да разширява усилията си за диверсификация на доставките, работейки по изграждането на нови вериги за доставки в Европа, включително производство на редкоземни елементи и магнити в Естония.

Европейската комисия съобщи през ноември, че Брюксел и Пекин са обсъдили възможността за въвеждане на общи лицензи за износ на редкоземни елементи, по подобие на тези, които САЩ вече са договорили с Китай.