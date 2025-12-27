КМГ: Пекин обяви списък за изграждането на първите 52 национални зони за нулеви въглеродни емисии

На 26 декември Държавната комисия за развитие и реформи на Китай публикува списък на първите 52 национални зони за нулеви въглеродни емисии, съобщи КМГ. В тях, чрез планиране, проектиране, технологии и управление, ще се реализират програми за намаляване на въглеродните емисии от производството и живота до „почти нулево" ниво, като същевременно в някои има потенциал да бъде постигнато и пълно „нетно нулево" ниво. Такива зони ще бъдат създадени на територията на цялата страна.