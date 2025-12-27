ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Китайската народна банка обяви нови правила за системата за транзакции в чуждестранни валути CIPS

Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка (КНБ) обяви в петък, че е актуализирала правилата на Системата за транзакции в чуждестранни валути (CIPS) с цел да подобри функционирането ѝ и да подкрепи по-добре развитието на трансграничните услуги с юани, съобщи КМГ.

Актуализираните правила стандартизират редица дейности, включително регистрацията на участници и опериращите институции, собствеността на разплащателните средства и управлението на ликвидността между участниците в транзакциите.

Те също така усъвършенстват механизма на разплащане в системата и уточняват изискванията за управление на опашки, анулиране на транзакции и връщания, както и други бизнес дейности.

Ревизираните правила ще влязат в сила на 1 февруари 2026 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

