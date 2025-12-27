Над 1 млн. нови фирми в китайските нововъзникващи и индустрии на бъдещето са създадени от януари до ноември

От януари до ноември в Китай са създадени 1,01 милиона компании в нововъзникващите и индустриите на бъдещето, което представлява увеличение с 9% в сравнение с предходната година, съобщиха от Държавната администрация за регулиране на пазара, съобщи КМГ.

При нововъзникващите индустрии, които включват технологии от следващо поколение, производство на висококачествено оборудване и нови материали, новите фирми са 775 000 (+2,6%). В индустриите на бъдещето, като бъдещо здравеопазване, енергетика и изкуствен интелект, ръстът на новосъздадените компании е 35,8% в сравнение с предходната година, като общият им брой достига 283 000.

Няколко иновативни области показват експлозивен растеж. Броят на новите компании в сферата на генеративния изкуствен интелект се е увеличил повече от 29 пъти в сравнение с миналата година, а в индустрията за хуманоидни роботи новите фирми са нараснали с 48,9%.

От администрацията посочват, че растежът в областта на високите технологии и стратегическите нововъзникващи индустрии помага на китайските компании да се насочат към по-напреднало, иновационно развитие, като същевременно подобряват индустриалната система на страната и я движат към средновисокия край на глобалната верига на стойността.